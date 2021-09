Victor Lamoglia estreia game show de comédia na TV

A TNT estreou na última segunda-feira (14) o “Mais Espetacular e Magnífico Espetáculo da Comédia”, que é apresentado pelo ator Victor Lamoglia, que fez parte do “Porta dos Fundos”. “Sempre gostei de apresentar, mas nunca tinha tido a experiência de apresentar um programa de fato”, comenta.

O programa reúne 16 comediantes, que vão competir entre si para vencer o jogo. Ao longo de 15 episódios, os competidores de diversos estilos e lugares do Brasil irão tentar encantar o júri composto por Ed Gama, Letícia Lima e Fafy Siqueira.

Segundo ele, o programa traz “o espírito de 5ª série” e o cenário remete ao velho oeste, e as provas vão desde desafios de improviso até mini shows de stand-up comedy. “Tínhamos uma regra que era brincar o tempo todo e não se levar a sério”,afirmou o apresentador.

LEIA MAIS:

Os episódios foram gravados durante a pandemia, e apesar de ser um jogo de comédia, o programa não teve plateia. “Isso acabou prejudicando os participantes, porque eles precisam da resposta direta, da risada”, explica, “mas eu sinto que o inesperado abriu a cabeça para a criatividade, para poder brincar e trazer a equipe para dentro do programa”.

Segundo ele, um diferencial do programa é o elenco diverso, que além de vir de várias partes do Brasil, também trabalha com diferentes formas de comédia, não apenas o stand-up. “Acho importante ter uma bagagem, para saber fazer comédia”, completa.

Quanto à apresentação, Lamoglia diz que tentou fazer aos seus próprios moldes, sem buscar inspiração em outros profissionais. Ele comenta que, apesar de sempre ter tido vontade de apresentar, foi algo que aprendeu fazendo, e que quis “fazer um apresentador que não se leva a sério e está ali pelo bem do projeto e do humor”.

atuar desde então. Em 2005 criou o grupo de comédia Cia. de Comédia Setebelos, com o qual dirigiu e atuou em 12 espetáculos, rodou 11 estados em turnês, especializou-se na técnica de teatro esporte (técnica inglesa de improviso) e stand-up comedy.Luciano Guima, 39 anos – São Gotardo (MG).