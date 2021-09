Resumo: Roubo pode desvendar os segredo de Maria Marta, em ‘Império’

A reprise especial de “Império”, na Globo, está entrando na reta final e os segredos de muitos personagens começam a cair. Quem sofrerá nos próximos capítulos da novela das 21 horas será Maria Marta (Lilia Cabral).

Nesta semana, o mordomo da mansão,Silviano (Othon Bastos), será roubado por Lorraine (Dani Barros), que acaba levando um álbum de fotos dele, onde estão fotos de seu casamento com Maria Marta. Além das fotos, a ladra também encontra os documentos da cerimônia de casamento. Ao saber do roubo, a madame ficará furiosa e vai humilhar o ex-marido. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Reprodução/Globo

Segunda-feira: 20/09

Maria Marta se desespera com a revelação de João Lucas. Cristina vai ao apartamento de Maria Isis. Maria Marta desabafa com João Lucas sobre a possibilidade de José Alfredo estar vivo. Cristina conta a José Alfredo que Maria Marta quer se encontrar com ele. José Alfredo revela a Cristina que Maurílio não é filho de Sebastião Ferreira. João Lucas vai atrás de Maria Isis para descobrir o paradeiro do pai. Téo propõe que Lorraine vá à casa do Silviano. Reginaldo e Jurema procuram pistas na casa de Cora, que chega e os encontra em seu quarto. Jurema negocia com Cora. José Alfredo confessa a Cristina que desconfia de Maria Marta. José Pedro e Maria Clara conspiram contra Cristina. Du e João Lucas esperam uma brecha para entrar no prédio de Maria Isis. Amanda convida Leonardo para entrar com ela na Igreja. Helena pede a Orville que ele abra uma conta bancária em nome de Salvador. João Lucas consegue convencer Kelly a deixá-lo subir para o apartamento de Maria Isis.

LEIA TAMBÉM:

Terça-feira: 21/09

José Alfredo se emociona ao ver João Lucas. Jurema sente ciúmes de Cora. Lorraine invade a casa de Silviano. Bruna observa Danielle e Maurílio. José Alfredo pede para João Lucas e Du não contarem para ninguém sobre sua presença. Robertão decide ir para Paris, já que Érika não responde a seu pedido de casamento. Felipe vai atrás de Enrico. Lorraine descobre o segredo de Marta. José Alfredo afirma que se casará com Maria Ísis. Maria Clara pede Vicente em casamento. Ismael desconfia da explicação de Lorraine. Silviano descobre que seu álbum de lembranças foi roubado. Cristina fica cismada com Marcão. Maurílio desconfia de que João Lucas saiba que José Alfredo está vivo. Silviano revela a Maria Marta que seu álbum de lembranças foi roubado.

Quarta-feira: 22/09

Maria Marta se desespera quando Silviano diz que o conteúdo do álbum foi roubado. Lorraine conta o que descobriu para Érika. Cristina se emociona com os convites para a festa de sua formatura. Maria Marta acusa Maurílio de ter roubado o álbum da casa de Silviano. Jurema manda Cora limpar sua casa. Felipe observa Enrico. Cláudio diz a Beatriz que pode perdoar o filho. Robertão não consegue falar com Érika antes de viajar. Cláudio convida Téo para jantar em sua casa. Xana ouve Lorraine marcando um encontro com Érika. Maurílio manda seguirem Josué. Maria Marta surpreende Cristina. Jurema e Reginaldo riem de Cora. Érika descobre que Robertão viajou. José Alfredo pensa em sua lista de suspeitos. Maurílio descobre que Josué está na casa de Maria Ísis.

Reprodução/Globo

Quinta-feira: 23/09

Josué acredita que José Alfredo tenha que mudar de esconderijo. Cora ouve Cristina falando com o pai. Silviano desconfia de Téo, e Maria Marta marca um encontro com o blogueiro. Xana suspeita de que Lorraine esteja escondendo algo. Érika vai atrás de Robertão no aeroporto. Bruna ouve uma ligação entre Danielle e Maurílio. José Pedro sente ciúmes de Leonardo. Vicente fica incomodado com a ligação de Maria Clara. Reginaldo pensa em Cora. Cristina se encontra com José Alfredo e não percebe que é seguida por Cora. Maria Clara avisa a Vicente que vai à festa de Cristina. Felipe ameaça Enrico. Salvador enfrenta Carmem. Helena cobra uma atitude de Orville. Cristina se encontra com José Alfredo. Cora bate à porta de Maria Ísis e beija José Alfredo.

Sexta-feira: 24/09

Cora enfrenta José Alfredo. Maria Ísis discute com Cora e liga para Josué. Cora faz uma proposta para o Comendador. Cora tira uma foto de José Alfredo para provar que ele está vivo. Capangas em busca do Comendador invadem o apartamento de Maria Ísis e amordaçam Batista e Cora. Kelly liga para Maria Ísis para contar o que houve em seu apartamento. José Alfredo desconfia que Fabrício Melgaço mandou os capangas para a casa de Maria Ísis. Começa a formatura de Cristina. Cora se dá conta de que o seu celular foi roubado pelos capangas. O líder do bando que invadiu o apartamento liga para Fabrício e fala sobre a foto que está no celular roubado. Reginaldo e Jurema exigem que Cora continue com os seus afazeres domésticos. Maurílio recebe o celular de Cora de um desconhecido e vê a foto do Comendador. Érika liga para Robertão. Cristina presta uma homenagem a seu pai em sua formatura. Antoninho sugere que José Alfredo se esconda no barracão da escola. Cristina dança com Vicente. Maria Marta se encontra com Téo. Maria Clara vê Cristina e Vicente quase se beijando.

Sábado: 25/09

Maria Clara se incomoda com a proximidade entre Cristina e Vicente. Maria Marta conversa com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em Vicente. Magnólia sente falta de Robertão e Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos preparativos para o desfile de carnaval. Érika e Lorraine combinam um encontro. Téo Pereira pergunta a Maria Marta o nome de seu primeiro marido e ela responde. Maria Marta aconselha Maria Clara sobre a relação dela com Vicente. Lorraine entrega o álbum de Silviano para Érika. Maria Clara liga para Vicente. Kelly e Batista arrumam o apartamento de Maria Ísis. José Alfredo e Antoninho conversam. Maria Marta tranquiliza Silviano. Robertão faz uma sessão de fotos em Paris. Maria Clara e Vicente fazem as pazes. Carmem e Orville conversam. Lorraine pede um favor a Xana. Maria Marta vai ao jantar na casa de Cláudio e vê o carro de Josué.