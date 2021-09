‘MTV MIAW 2021’: Emicida e Paulo Gustavo serão os homenageados da noite

Os homenageados deste ano no MTV MIAW, como artistas que impactam a sociedade positivamente, serão Emicida e Paulo Gustavo. O rapper receberá o prêmio Transforma MIAW Antirracismo enquanto o ator e humorista terá uma homenagem póstuma com o Transforma MIAW LGBTQIAP+, que será recebido por seu viúvo Thales Bretas.

Rapper, cantor, letrista e compositor brasileiro, Emicida é um dos principais nomes do hip hop no país. Ele foi indicado ao BET Awards 2021, na categoria Melhor Artista Internacional. O artista é uma das principais vozes na luta antirracista no Brasil, sendo apresentador de diversos programas, como O Enigma da Energia Escura e Papo de Homem, da GNT.

O humorista Paulo Gustavo, morto em março deste ano, vítima da covid-19, nunca teve problema com sua sexualidade, desde jovem. Em dezembro de 2015, casou-se com o dermatologista Thales Bretas e, quatro anos depois, nasceram os filhos Romeu e Gael. O humorista levou a pauta LGBTQIAP+ de forma leve com o estrondoso sucesso de sua personagem Dona Hermínia, de Minha Mãe é uma Peça.

Troféu Gato Branco

O tradicional troféu Gato Branco da categoria Transforma serviu de inspiração para o artista plástico ENIVO, responsável pela customização dos prêmios.

“Fiquei muito feliz com o convite para participar de um evento tão solene e especial como o MTV MIAW”, afirmou o artista plástico. “Customizar os troféus para esses dois mestres é uma honra muito grande. Fiquei muito feliz em pintar sem saber para quem era, e mais feliz ainda quando soube quem será homenageado.”

“Conheço o Emicida desde o início, quando ele usava o mesmo tênis furado para as batalhas de rap, rodando a cidade toda. Conheci ele no anonimato, na busca, na luta. E hoje vejo ele tão vitorioso, ocupando tantos lugares importantes para o nosso povo preto. Sou muito fã da história desse parceiro”, comentou ENIVO.

“Sobre o Paulo Gustavo não tenho nem palavras… Que esse prêmio vá para a família dele, para as pessoas que sempre estiveram ao lado dele. E para toda essa causa pela qual ele sempre lutou e militou com muito orgulho, com muita verdade e com muito humor. Fico realmente muito emocionado”, concluiu o artista.

A premiação, que reverencia e celebra os ícones pop da geração atual, acontece no dia 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil e na fanpage oficial da MTV no Facebook.