Igor Rickli, que vive Lúcifer, se despede de ‘Gênesis’: ‘Trabalhei muito’

A novela bíblica Gênesis está em sua última fase e, agora, alguns personagens começam a se despedir do folhetim da Record TV.

Quem encerrou os trabalhos nos estúdios foi o ator Igor Rickli, que interpreta Lúcifer, que teve uma trajetória repleta de maldades. “De alma lavada depois de entregar um trabalho difícil pra caramba! Aos novos ciclos…”, comentou o ator em suas redes sociais, após o fim das gravações.

Segundo Igor, que esteve presente em todas as sete fases da novela da Record TV, mesmo sabendo a história, foi preciso estudar muito sobre Lúcifer para que a interpretação fosse impecável. Além das dificuldades do papel, a pandemia da covid-19 interrompeu as gravações e o ator, que estava no Marrocos com parte do elenco, precisou voltar ao país sem saber como seria a conclusão do projeto.

Reprodução/Record TV

Ao R7, o ator falou sobre o papel. “O risco de cair em uma interpretação caricata era grande. Mas trabalhei muito para evitar esse caminho e o público tem vindo até mim, especialmente pelas redes sociais, para reconhecer o trabalho“, ponderou.

LEIA MAIS:

Em uma das cenas de “Gênesis”, Lúcifer (Igor Rickli) vai tentar manipular Neferíades (Dandara Albuquerque) contra José (Juliano Laham). O diabo aparece durante uma festa na casa de Potifar, marido dela. “Esse é o organizador e responsável pelo grande sucesso da minha festa”, festeja Neferíades para Lúcifer.

Antes de atuar em Gênesis, o ator Igor Rickli fez parte de outras novelas, como “Alto Astral” (2015), Terra Prometida” (2016), “O Rico Lázaro” (2017), “Apocalipse” (2017) e “Jesus” (2019).