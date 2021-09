Carlinhos Maia será enredo de escola de samba de São Paulo

O influenciador digital Carlinhos Maia será o tema da escola de samba paulistana Império de Casa Verde no carnaval 2022. O anúncio foi feito na sexta-feira (10), durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Para o carnaval do próximo ano, a escola nomeou o enredo como “O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções”, em referência ao trabalho do influenciador digital, que tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram. Os carnavalescos são Mauro Quinates e Leandro Barbosa. “Recebi o convite de braços abertos para representar os influenciadores brasileiros nessa Era Digital. Ser parte desse assunto tão amplo e contemporâneo é uma honra para mim. Além de defender o pavilhão do Tigre Guerreiro, escola tricampeã em São Paulo”, comentou Carlinhos.

Nascido na cidade de Penedo, em Alagoas, Carlinhos Maia ficou famoso no Youtube ao produzir vídeos de humor sobre o seu cotidiano e, atualmente, é um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Em 2018, ele conquistou o segundo lugar no ranking de stories mais visualizados do mundo, atrás somente de Kim Kardashian.

Em 2019, Maia integrou o elenco do humorístico “Os Roni”, do Multishow. No mesmo ano, Carlinhos Maia protagonizou o reality show “Uma Vila de Novela”, também no Multishow.

Já em 2020, durante a pandemia, ele atingiu a marca recordista de 2 bilhões de impressões no Instagram e a prefeitura de Penedo, Alagoas, instalou uma estátua em homenagem a Carlinhos Maia, causando a indignação de muitos moradores da cidade. Já em dezembro de 2020, Carlinhos conquistou o 5º lugar dentre os 50 LGBTQIA+ Mais Influentes do Brasil.

O presidente da agremiação, Alexandre Furtado, também comentou a escolha. “A chegada do Carlinhos Maia agregará não somente a realidade da comunicação atual que vivemos, através das redes sociais”, avaliou. “Teremos a projeção de 22 milhões de pessoas conhecendo um pouco mais do Carnaval como uma das maiores expressões culturais populares do Brasil”.