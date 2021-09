Ator Luis Gustavo morre aos 87 anos

O ator Luis Gustavo Blanco morreu aos 87 anos neste domingo, 19. Ele estava em Itatiba cuidando de um câncer no intestino desde 2018 mas não resistiu às complicações.

Na TV Globo, Luis Gustavo tinha como trabalhos de destaque mais recentes participações em Malhação, em 2012, e no seriado As Cariocas: A Invejosa de Ipanema, de 2010.

LEIA TAMBÉM:

Ele estava vacinado contra a covid-19 desde fevereiro.

Luis Gustavo era casado com Cris Botelho e pai de Luis Gustavo Vidal Blanco (que tinha como mãe Heloísa Vidal) e Jéssica Vignolli Blanco (fruto do casamento do ator com a atriz Desireé Vignoll).

Ele deixa também a neta Marina Hoagland Blanco Buzzone e os sobrinhos Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes.

Luis Gustavo é de 2 de fevereiro de 1934. Ele nasceu na cidade de Gotemburgo, Suécia, e seus pais espanhóis chegaram ao Brasil quando o ator era ainda criança.

No início da carreira, ele se tornou assistente de direção de programas como o teleteatro TV de Vanguarda. Sua primeira novela foi Se o Mar Contasse, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964, e logo atuaria também nas novelas O Sorriso de Helena, O Direito de Nascer, O Amor Tem Cara de Mulher, Estrelas no Chão e Beto Rockfeller.

Na TV Globo, alguns dos maiores sucessos vieram com o costureiro Ariclenes Almeida / Victor Valentin na novela Ti Ti Ti, o músico cego Léo em Te Contei? e o playboy Ricardo em Anjo Mau, todas de Cassiano Gabus Mendes.

Mas, talvez, o sucesso mais recente, e o que o tornará lembrado por muitas pessoas, é o personagem Vanderlei Mathias, o Vavá, do extinto programa humorístico Sai de Baixo, da TV Globo.