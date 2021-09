Galinha Pintadinha está com nova série no Youtube

Neste sábado (18), o infantil Galinha Pintadinha estreia a série “Crescendo com a Galinha Pintadinha”, no YouTube Originals, que está sendo disponibilizada em três idiomas: português, inglês e espanhol.

A produção conta com 13 episódios estrelados pela Galinha Pintadinha Mini, versão da personagem famosa por contar histórias. Os novos episódios podem ser assistidos no canal da Galinha Pintadinha Mini no YouTube e, também, no aplicativo do YouTube Kids.

A cada semana, o público poderá assistir um capítulo inédito. No entanto, é preciso ficar atento, já que a postagem será intercalada, podendo ser disponibilizada às sextas ou aos sábados.

Cheios de músicas e brincadeiras, os episódios vão divertir as crianças, mas também irão educar, já que contam com elementos educativos pré-escolares, como o desenvolvimento de habilidades sócio-emocionais e a aprendizagem de letras, números e cores.

Antes mesmo desta nova série, a Galinha Pintadinha tornou-se um fenômeno no Brasil, onde o canal da animação conta com mais de 27 milhões de inscritos, o que o coloca na lista dos 10 maiores canais nacionais do Youtube. Além disso, os vídeos “Upa Cavalinho” e “Dona Aranha” estão entre os 10 mais vistos na história do YouTube no Brasil, com com 1,8 bilhão de visualizações e 1,2 bilhão, respectivamente.

Fora do Brasil, a Galinha Pintadinha também possui um público cativo. Dois dos seus maiores públicos internacionais são o México, onde ela é conhecida como Gallina Pintadita, e os Estados Unidos, onde é chamada de Lottie Dottie Chicken.

Com a nova produção, a Galinha vai chegar aos mais de 40 países que falam esses idiomas, além de estar disponível em todos os mais de 100 países nos quais o YouTube Kids está presente.