[SPOILER] ‘La Casa de Papel’: Atores que interpretam Tokyo e Professor falam sobre a temporada final

Nós estamos ansiosos pela parte 2!

Em reta final, ‘La Casa de Papel’ teve a primeira parte de sua quinta e última temporada revelada dia 3 de setembro. Agora, enquanto esperamos ansiosamente pelos episódios da parte 2, que só entrarão no catálogo da Netflix em de 3 dezembro, há muita especulação sobre o destino dos personagens e como terminará a trama.

Em entrevista à Entertainment Weekly, os atores Álvaro Morte (Professor) e Úrsula Corberó (Tokyo), revelaram como ‘os primeiros cinco episódios desta temporada “são completamente bélicos”. “Tudo ao seu redor desmorona. O Professor tinha um plano para tudo, mas é capturado. Ele precisa ser mais agressivo no pensamento”, comenta Álvaro Morte.

Leia mais sobre filmes e séries:

O ator também falou sobre as nuances de seu personagem: “Ele sempre sabe o que vai acontecer não só do lado dele, mas o que as outras partes vão fazer. Ele aprende a fazer isso enfim de forma prática, mas faz parte da evolução do personagem”.

Questionada se a gangue teria sucesso em seu assalto final, a atriz Úrsula Corberó disse que a gangue vai lidar com os obstáculos “realmente ruins”. Chamando-os de “personagens de sangue quente”, Tokyo acrescenta: “Sempre que a comunicação com o Professor é cortada, o caos começa a chover porque ele é capaz de controlar a situação”.