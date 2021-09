Série sobre Lampião e Maria Bonita deve ser produzida para o Globoplay

Sérgio Goldenberg e George Moura, autores de “Amores Roubados” (2014), estão preparando uma série especial sobre Lampião e Maria Bonita, que deve integrar o catálogo do Globoplay.

Intitulada como “Guerreiros do Sol”, a série é inspirada na história de amor entre Lampião, conhecido como o rei do cangaço nordestino, e de sua companheira Maria Bonita. Nesta nova produção, a história será ambientada entre as décadas de 1920 e 1930 e será gravada no Sertão. A ideia, ainda, é que a história seja contada a partir de uma perspectiva feminina.

Vale lembrar que a história do casal já foi retratada na minissérie “Lampião e Maria Bonita”, que foi ao ar em 1982. A trama, escrita por Aguinaldo Silva e Doc Comparato, foi retratada em oito episódios. Na ocasião, Nelson Xavier e Tânia Alves se encarregaram de dar vida aos papéis principais.

Reprodução/Globo

LEIA MAIS:

Mesmo fora da TV aberta há mais de três anos, Moura e Goldenberg têm trabalhado como nunca. Depois de lançar no streaming sua última obra inédita, “Onde Está Meu Coração”, eles acabam de finalizar os roteiros de “Paraíso Perdido”, série de 50 capítulos baseada em Nelson Rodrigues, cuja produção deve começar em breve.

Outro projeto que está sendo preparado para o Globoplay é o de Rosane Svartman. Intitulado de “Musa Música”, ela contará a história de uma jovem que quer transformar seu bairro por meio da arte e terá a ajuda da musa grega Euterpe.

Para o ano de 2022, ainda, devem surgir “Rensga Hits!”, “Rota 66” e “As Aventuras de José e Durval”, dentre outras. “Dragon”, que aparecerá no streaming, também vai estrear em parceria com a Casa de Cinema de Porto Alegre. O enredo trata de uma família falida que começa a ganhar dinheiro por conta da equipe de E-Sports dos filhos.