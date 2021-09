Mães de Hugo e Giba se enfrentam no ‘Duelo de Mães’ deste sábado

No “Duelo de Mães”, deste sábado (18), a apresentadora Ticiana Villas Boas recebe as mães de Giba, do vôlei, e do cantor sertanejo Hugo, que vão duelar e tentar levar o prêmio da competição para casa: R$ 5 mil.

Na primeira prova, Solange, mãe do ex-jogador de vôlei, prepara um lombo com abacaxi, enquanto Maylu, mãe de Hugo, apresenta o arroz à parmegiana que é sucesso na família. As duas terão apenas 1h para entregar os pratos afetivos.

“Acredito que minha mãe vá ganhar o programa porque tudo o que ela faz é com paixão. Ela tem amor pela cozinha”, elogia Giba, que levou a mulher, Maria Luiza, para fortalecer a torcida por Solange.Já Hugo não abala e manda um recado para o oponente: “Minha mãe é a melhor cozinheira do Brasil”, garante. Quem vencer, ganha um ponto que servirá como critério de desempate na fase final.

No segundo desafio, é a vez dos filhos famosos colocarem a mão na massa em uma receita surpresa proposta por Dalton Rangel, consultor gastronômico da atração. O difícil nessa fase é que as mães podem dar opiniões, mas não podem nem tocar nas panelas. O ganhador conquista uma vantagem importante: uma consultoria de três minutos com o chef na última etapa.

Na prova decisiva, as matriarcas reassumem os fogões para elaborar outro prato surpresa. Depois de experimentarem as duas iguarias, os herdeiros escolhem apenas uma. As respostas podem levar a mãe deles à vitória ou eliminá-la de vez da disputa.

A competição gastronômica “Duelo de Mães” vai ao ar todo sábado, às 20h25, na Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay.