Globo pode produzir versão brasileira de talent show com avatares

O “The Masked Singer Brasil” foi uma das novidades da Globo em 2021. E, desde que estreou, vem sendo um sucesso de audiência. Em agosto, mais precisamente no programa exibido no dia 24, o programa com artistas fantasiados bateu recorde de audiência em São Paulo, com 22 pontos e 38%, e no Rio de Janeiro o reality marcou 25 pontos, com 43% de share.

Com o sucesso do talent show apresentado pela cantora Ivete Sangalo, a emissora está analisando um novo programa chamado “Alter Ego”, talent show que será transmitido pela Fox americana.

Reprodução

No programa, que ainda não estreou, os cantores se apresentam escondidos por trás de um avatar ou personagem virtual, algo bem parecido com o “The Masked”, onde os participantes fazem suas performances totalmente fantasiados.

Nas imagens divulgadas pela Fox americana, quatro jurados avaliam o talento musical de um participante que não mostrará seu rosto, terá que criar um avatar virtual seu para ir ao palco. Com sensores de movimento, tudo que ele fizer por trás do palco o seu avatar em versão 3D fará na frente dos grupo de jurados, que é composto por Alanis Morrissette, will.i.am e Nick Lachey.

Upcoming TV Show 'Alter Ego'pic.twitter.com/SR2V66FAEA — Damned History (@DamnedHistory) September 13, 2021

Nos Estados Unidos, o “Alter Ego” será lançado no próximo dia 22 e será analisado pela direção da Globo. Caso o resultado seja positivo, o talent show pode entrar na grade de programação em 2022.

Se a competição tiver boa audiência e grande repercussão, o canal vai começar as negociações para ter os direitos e criar uma versão nacional. Vale destacar que por causa da tecnologia, o custo do formato é bem elevado.