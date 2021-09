Ator Nuno Leal Maia retorna à TV como um mago: ‘Acho fascinante’

Afastado da TV aberta desde 2013, o ator Nuno Leal está de volta às produções da Globo como um mago na série infantil “Bugados”, do canal a cabo Gloob e que, também, está disponível no catálogo do Globoplay.

Na trama, Nuno interpreta o mago Matusalink, do Storm Kroll, que estreou no episódio desta quinta-feira (15). Na história, o bruxo erra seu poder e todos os alunos da escola Pirandello vão parar em outra dimensão, uma Idade Média bugada.

Divulgação

Ao Gshow, Nuno Leal, que vai completar 73 anos no próximo mês, falou sobre retornar ao set de filmagem e do desafio de fazer uma série infantil. “Acho fascinante fazer parte deste universo lúdico e misterioso. Também me agrada muito poder me caracterizar para compor esse papel. Não encaro como desafio atuar para o público jovem. Sou um ser humano e como ator devemos interpretar para todos, sem exceção. Tenho orgulho da trajetória que percorri até aqui”.

Além da série infantil “Bugados”, Nuno Leal Maia pode ser visto na novela “Vereda Tropical”, que está no catálogo do Globoplay. Escrito por Carlos Lombardi e direção de Jorge Fernando e Guel Arraes, o folhetim foi ao ar originalmente entre julho de 1984 e fevereiro de 1985.

A novela conta a história de Silvana (Lucélia Santos), uma operária que se envolve com Victor (Lauro Corona), filho do proprietário da fábrica de perfumes CPP onde ela trabalha. O rapaz a abandona grávida e posteriormente morre em um acidente de carro logo nos primeiros capítulos.

O nome da novela, “Vereda Tropical”, vem de um dos perfumes homônimos da fábrica de Oliva. O elenco conta ainda com Gianfrancesco Guarnieri, Maria Zilda, Marieta Severo, Kito Junqueira, Cristina Mullins, Paulo Guarnieri, Marcos Frota, Cristina Pereira, Cristina Pereira, Rosamaria Murtinho e vários outros.