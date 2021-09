Alok e Whindersson Nunes lançam o single ‘Baião’ ; ouça

O DJ Alok e o cantor e humorista Whindersson Nunes lançaram nesta sexta-feira, 17, o single Baião. A canção é do rapper Rapadura em parceria com o grupo musical Barbatuques e tem toda a malemolência dos ritmos nordestinos.



“Fazia tempo que estava querendo gravar algo com Whindersson. Ele foi em casa, rolou de ir para frente a música e ele super curtiu. Whindersson comentou de chamar o Rapadura e eu topei na hora. Como eu só tinha o beat, eles criaram toda letra. Ficou demais!”, afirmou Alok.



Baião fala de positividade, bons sentimentos e sobre o Nordeste.

OUÇA:

“Não preciso nem dizer que o amor por lá exala nessa música. O que queremos é que as pessoas sintam a sinergia que sentimos quando nos encontramos e falamos sobre nós e a nossa cultura. O Alok abriu uma grande porta para meu povo conversar com o mundo” vibrou Whindersson.



O clipe de Baião deve ser lançado até o fim deste ano.