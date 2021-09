“Acho que essa é a ponta do iceberg”, disse Kit Harington sobre sua estreia na Marvel

Ator falou sobre seu personagem no universo Marvel.

Ele ficou globalmente conhecido após seu papel como o Jon Snow, da série de sucesso da HBO ‘Game of Thrones’. Kit Harington deu uma recente entrevista sobre sua participação no novo filme da Marvel Studios, ‘Eternos’, que tem grande elenco e estreia agendada para novembro deste ano.

Em ‘Eternos’, Kit será Dane Whitman, conhecido nos quadrinhos como o Cavaleiro Negro. Ele tem um relacionamento romântico com Sersi, um membro dos Eternos que será interpretada por Gemma Chan. No entanto, Sersi parece estar ligada a Ikaris, interpretado por Richard Madden. Madden é conhecido por seu papel de Rob Stark em ‘Game of Thrones’.

“Acho que algumas coisas foram ditas sobre isso na imprensa”, diz Kit. “Eu não diria que muito disso é preciso. Mas ele tem uma conexão com Sersi, assim como o personagem de Richard”, finaliza.

Quanto ao seu personagem em especial, Kit Harington o resume como “o personagem humano da história. Ele não é um Eterno. Ele é um personagem que trabalha com o Museu de História Natural de Londres. Mas ele não é um Eterno, esse é o principal ponto!”.

“Não tenho ideia se meu personagem continua ou não”, diz ele. “Eu tinha lido sobre quem ele poderia ser ou poderia ser. Portanto, existe a possibilidade de uma trajetória mais longa. E, com sorte, acho que essa é a ponta do iceberg para meu personagem. Espero. Mas eu simplesmente não sei, sabe? Estou tão no escuro quanto qualquer outra pessoa. E tento não viver muito à frente no futuro com nada. Mesmo quando eu estava em ‘Game of Thrones’, mesmo na sexta temporada, presumi que a sétima temporada não iria acontecer!”, disse Kit.