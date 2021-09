“Se senta em um trono resultado da pilhagem colonial”, disse o porta-voz do Black Lives Matter do Reino Unido sobre a Rainha

Porta-voz do movimento fez uma dura crítica à Rainha após a divulgação de um comunicado de que a Coroa britânica apoiava o Black Lives Matter no Reino Unido.

Um porta-voz do movimento Black Lives Matter no Reino Unido disse ao The Guardian que agradece o apoio de qualquer pessoa, ao mesmo tempo que diz claramente que a Rainha Elizabeth II “se senta em um trono resultado da pilhagem colonial” e que “as ações falam mais alto do que palavras”.

A declaração do porta-voz foi dada após as notícias sobre a Rainha e sobre a Família Real que, através de um comunicado impresso no The Guardian, divulgou que a Coroa apoia o movimento. “Ficamos surpresos ao saber que a Rainha apoia o Black Lives Matter. Mas damos as boas-vindas a qualquer um que concorde com nosso objetivo de desmantelar a supremacia branca. É claro que as ações falam mais alto que as palavras. A Rainha se senta em um trono resultado da pilhagem colonial. Até que ela devolva todo o ouro e diamantes roubados da Comunidade e pague as indenizações, essas não são nada mais do que palavras calorosas”.

Por outro lado e em uma entrevista recente, Sir Kenneth Olisa, o primeiro lorde tenente negro de Londres, é, de acordo com seu site oficial, “o representante de sua Majestade na Grande Londres e é encarregado de defender a dignidade da Coroa”. Durante uma aparição gravada em uma estação de TV britânica para uma exibição especial na sexta-feira dedicada ao talento negro, ele foi questionado se a Família Real apoia o movimento Black Lives Matter. “A resposta é sim”, disse ele. “Discuti com a Família Real toda essa questão racial, principalmente nos últimos 12 meses desde o incidente com George Floyd”.

Raça tem sido um tema polêmico dentro da realeza atualmente, mais precisamente depois das declarações feitas por Meghan Markle, esposa do príncipe Harry e afro-americana, sobre comentários racistas que seu filho, Archie, teria sido vítima dentro da Família Real britânica. Ela disse à Oprah Winfrey, em uma entrevista que foi ao ar na TV estadunidense e britânica em março deste ano, que um membro sênior da família real levantou preocupações “sobre o quão escura” a “pele de seu filho Archie poderia ser quando ele nascer”.

Harry e Markle nunca identificaram quem fez essas observações para eles, mas eles esclareceram que não era a rainha. O príncipe William, irmão mais velho de Harry, disse dias depois à imprensa britânica: “não somos uma família racista”.

A própria Rainha divulgou uma declaração oficial sobre a entrevista de Meghan e Harry dias depois que ela foi ao ar. Ela disse que “as questões levantadas, particularmente as de raça, são preocupantes”, mas observou que “algumas lembranças podem variar” sobre eventos que podem ter ocorrido entre membros da família.