Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, se emociona ao lembrar do filho: ‘eu tenho minha luta’

Separada de Whindersson Nunes, Maria Lina emocionou seus seguidores ao lembrar do filho João Miguel, que nasceu prematuro e acabou não resistindo. Nas redes sociais, ela comentou sobre a dor de perder o pequeno e falou que tem se apegado à fé para superar a fase difícil.

“Eu recebo mensagens me perguntando: ‘Você está sempre bem, sempre sorrindo, aparecendo aqui’. É um desafio pra mim resgatar as redes sociais, só faz um mês que trabalho com isso. Mas tenho muito a melhorar”, iniciou Maria, que trabalha como influenciadora digital.

Segundo ela, os fãs ficam impressionados com a forma que ela lidou com os problemas e com a morte do filho. Mas ele afirma: “Não acredito que um problema seja maior do que o outro, eu tenho minha luta, cada um tem sua luta. Só você sabe a dor que carrega dentro do seu coração. O que eu faço para estar sempre com sorriso no rosto, trabalhar, aparecer aqui feliz, rindo, é que eu olho ao meu redor e penso: ‘olha quantas pessoas incríveis tenho… família, amigos e funcionários incríveis”.

A influencer relatou ainda que, quando a tristeza bate, ela procura respeitar sua dor, mas sabe que este momento vai passar. “Quando estou para baixo eu respeito meu momento. O que me motiva todos os dias é que os momentos ruins vão passar. Eu só tive paz no meu coração quando entreguei na mão de Deus e falei: ‘Deus, faça sua vontade’. Eu entreguei nas mãos de Deus no meu pior momento, eu acreditei nele”, encerrou.

Em outro momento, Maria Lina ficou emocionada ao mostrar nas redes sociais o álbum de fotos de sua gravidez. A postagem foi ao som de “Pra Você Guardei o Amor”, de Nando Reis e Ana Cañas. No stories, ela escreveu: “Chegou o álbum da gravidez do meu pitoco. Só amor“. A última imagem do álbum é de um passarinho com a frase ‘Ao lado do melhor’, se referindo a Deus.