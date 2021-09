Diretora de ‘Eternos’ revela como novo filme impacta na linha do tempo da Marvel

Os atores de ‘Eternos’ também se referiram à produção como sendo a mais plural da Marvel. Confira o que eles falaram.

Em uma entrevista exclusiva à Total Film, a diretora de ‘Eternos’ Chloé Zhao revelou como o novo longa deve impactar na linha do tempo do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe): “Acho que estamos sozinhos como filme, com certeza. Mas eu acho que teremos um efeito muito grande no futuro do MCU com o que acontecerá neste filme. O que, você sabe, como um fã, é realmente satisfatório para mim!”.

‘Eternos’ marca um poderoso salto em termos de representação, compreendendo personagens que são mais velhos, mais jovens, gays, surdos e racialmente diversificados. É a primeira grande produção da Marvel que apresentará muitos personagens em um mesmo filme e está sendo tratada como a produção mais importante da Fase 4 do MCU.

Salma Hayek, que aparecerá como Ajak, classificou o longa como “uma virada de jogo” nesse sentido. “Ninguém normalmente liga e diz: ‘Tenho pensado em você para o meu próximo filme. E também é um grande filme, e você é um dos protagonistas. E se torna um super-herói na casa dos cinquenta, quando você é mexicano-libanês. ‘Eternos’ eram mais espertos do que Hollywood. Você vê que eles têm a essência de alguma coisa. Nossa diversidade vai além da geografia. É apenas um grupo de indivíduos únicos!”.

“Acho que os quadrinhos nos dão esperança e é isso que o MCU faz”, diz Lauren Ridloff. O ator de ‘The Walking Dead’ vai interpretar o herói surdo Makkari. “Eu sinto que com mais representação e diversidade dentro do MCU, esse senso de otimismo e essa ideia de “posso fazer” se torna mais forte, mais palpável. Espero que as pessoas que se sentem vistas também se sintam capacitadas para sonhar mais alto”.

“É uma loucura que tenha demorado tanto e que já não seja regularmente esta forma de representação, porque não parecia especial, apenas parece o correto”, diz Angelina Jolie. Ela interpreta a guerreira de elite Thena “Parecia uma representação apropriada do mundo em que vivemos”.

‘Eternos’ tem estreia agendada para 5 de novembro nos cinemas e seguirá o modelo de lançamento de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, com lançamento exclusivo nas telonas. A data da entrada do filme no streaming ainda não foi divulgada.