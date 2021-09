A estreia da 5ª temporada da série The Good Doctor será no dia 27 de setembro nos Estados Unidos. E os novos episódios devem chegar com muitas novidades.

Como detalhado pelo produtor executivo David Shore ao site TVLine, e após os eventos do final da 4ª temporada, a quinta deve chegar com um salto no tempo.

“São de seis semanas a alguns meses”, e os preparativos estão bem encaminhados para a festa de noivado de Shaun e Lea.

Como detalhado pelo site Yahoo, mas o maior desafio deste ano “não está sendo enfrentado apenas por eles”, especifica Shore.

“Estamos meio que trazendo um inimigo interno nesta temporada, que é algo que Freddie [Highmore] falou comigo sobre fazer no ano passado, e estamos nos divertindo muito com isso”, informou.

5ª temporada da série The Good Doctor contará com salto no tempo e nova personagem

Além de brindar às núpcias iminentes de Shaun e Lea, a abertura da temporada apresentará a atriz Rachel Bay Jones como uma nova personagem.

“A personagem dela é uma das mais divertidas que já tivemos”, brinca Shore.

“Eu simplesmente amo o que essa atriz traz, o que essa personagem traz … Ela simplesmente tem uma grande dinâmica e uma grande energia”, completou. Confira trailer:

Com informações do site Yahoo

