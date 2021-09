Kristen Stewart revela conexão especial com a sua versão de Lady Di em ‘Spencer’

A atriz disse em entrevista que entende, de certa forma, a Lady Diana retratada em ‘Spencer’ por conta de sua própria vivência pessoal.

Com estreia mundial agendada para 5 de novembro, ‘Spencer’, nova cinebiografia da princesa Diana que traz Kristen Stewart no papel principal, esteve nos holofotes nos últimos dias. A razão é a estreia do longa no Festival de Cinema de Veneza que foi elogiada pela crítica. ‘Spencer’ é sobre os três dias cruciais de sua vida em 1991, quando ela decidiu terminar seu casamento com o Príncipe Charles.

Em uma entrevista recente, Kristen Stewart revelou uma conexão com sua personagem: “Eu sei o que é sentir-se encurralada. Eu sei o que é sentir desafio, e então meio que arrependido disso, porque de repente, você está sendo definido como rebelde. Você não tem ideia de quantas vezes as pessoas vão dizer, ‘Então você não dá a mínima, hein?’ Você está brincando? Essa é realmente a impressão? Porque é o oposto disso. É tão desesperadamente o oposto. É uma ideia complicada, mas eu definitivamente entendo o que é querer uma conexão humana e, na verdade, ironicamente, me sentir distanciado de tudo e de todos”.

‘Spencer’ é do do diretor chileno Pablo Larraín (o mesmo que foi indicado ao Oscar por seu trabalho em ‘Jackie’), que disse: “Não estamos tentando explicar quem ela era ou responder a perguntas na escala maior de sua vida. Estamos transformando a maior parte disso em ficção com base no que pensamos que poderia ter acontecido”.

A crítica recebeu bem a versão de Kristen Stewart de Lady Di. Ao que parece, a atriz está totalmente comprometida em se transformar no ícone trágico, entre mudar seu visual para se parecer com Diana, junto com assumir seu sotaque britânico, o que a levou a adormecer ao som da voz de Diana. O desafio é ainda maior diante de uma série de representações da Princesa Diana ao longo dos anos, mais recentemente com a última temporada de ‘The Crown’, a versão de Stewart tem uma reviravolta interessante.

O crítico Owen Gleiberman escreveu para a Variety. “Principalmente, porém, o que vemos na Diana de Stewart é uma mulher de elegância nata, com uma luminosidade que emana dela, exceto que parte dela agora é levada a esmagar esse esplendor, porque sua vida se tornou um desastre”.

Jason Guerrasio, do Insider, tweetou uma imagem de Stewart vestida de Diana, escrevendo, “Acabei de ver a filmagem de ‘Spencer’. Kristen Stewart está indo com tudo para a glória do Oscar. E seu sotaque de Princesa Di está surreal!”.