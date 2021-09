Elijah Wood confirma que haverá um encontro do elenco da trilogia de ‘O Senhor dos Anéis’

Este ano, a trilogia completa 20 anos de estreia.

Nem parece, mas em dezembro deste ano a trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, que chegou pela primeira vez aos cinemas em 2001, completará 20 anos. O tempo passa muito rápido! Em uma recente entrevista, o ator Elijah Wood, que interpretou o hobbit Frodo (claro que você sabe), foi questionado se haveria algum tipo de reencontro entre o elenco e os membros da equipe.

Ele disse: “Acho que certamente haverá uma reunião. Sei que todos queremos comemorar juntos e acho que queremos encontrar um espaço que funcione para todos. Há muitas pessoas que adorariam se sentar em uma mesa gigante e levantar um copo para nossa experiência, coletivamente, compartilhar histórias e simplesmente curtir”.

Inicialmente, foi cogitado que esse encontro poderia acontecer na Nova Zelândia, local onde os três filmes foram filmados, mas as restrições sanitárias referentes à pandemia da Covid-19 parecem ter frustrado os planos. “Nós conversamos muito. Fala-se muito sobre uma reunião do 20º aniversário, mas não sei se alguma coisa deu certo. Também é difícil por causa do COVID. Não sei se poderíamos nem mesmo ir para a Nova Zelândia. Na verdade, tenho quase certeza de que não poderíamos chegar à Nova Zelândia a menos que houvesse algumas licenças importantes e algum tipo de caminho lá, o que suponho que seja possível, mas aquele país foi fechado. É um momento difícil. Este ano em particular é um pouco difícil por vários motivos, o que é uma pena, porque fazemos, e temos, ao longo dos anos, e certamente ao longo deste último ano, conversado sobre querer fazer algo. Suponho que o único benefício é que temos pelo menos mais dois 20 anos para comemorar, então isso é legal. Pelo menos nós temos isso”, disse Elijah.

Spin-off

A Amazon Studios está atualmente produzindo uma série spin-off baseada nas obras de J. R. R. Tolkien. Embora o nome oficial ainda não tenha sido revelado, todos os meios especializados estão tratando a série pelo mesmo nome da trilogia.

Os três filmes originais podem ser vistos na HBO Max.