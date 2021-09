Daniel Radcliffe revela o seu filme favorito da franquia Harry Potter

Ator respondeu às perguntas de internautas em vídeo descontraído.

Em uma entrevista em formato divertido, Daniel Radcliffe respondeu às perguntas dos fãs. O vídeo foi divulgado pelo site especializado Wired e já tem mais de 2 milhões de visualizações. Uma das primeiras perguntas respondidas por Daniel é qual o seu filme preferido da franquia ‘Harry Potter’.

Ele deu duas respostas e compartilhou que a razão por trás de uma de suas escolhas é principalmente devido ao trabalho com o ator vencedor do Oscar Gary Oldman, que interpretou Sirius Black, padrinho fugitivo de Harry. “O quinto, que a maioria das pessoas não cita como um de seus favoritos”, disse Radcliffe. “Mas eu tive que trabalhar com Gary Oldman, um monte nisso. E eu estava um pouco mais velho naquele ponto, então pude apreciar mais isso”. O filme é ‘A Ordem da Fênix’.

O outro filme que Daniel Radcliffe citou como favorito foi o último filme centrado em Harry, ‘As Relíquias da Morte Parte 2’. Embora ‘As Relíquias da Morte Parte 2’ não seja uma escolha chocante, a preferência de Radcliffe por ‘A Ordem da Fênix’ é interessante, isso porque, embora não seja considerado o pior filme da franquia, o longa perdeu US $ 167 milhões para a Warner Bros. nas bilheterias e atualmente detém a segunda menor pontuação de IMDB da franquia, perdendo apenas para o primeiro filme ‘A Câmara Secreta’.