Assassinato de Daniella Perez será contado em série da HBO Max

Um assassinato que chocou o Brasil em 1992. Daniella Perez alcançava o sucesso com a novela De Corpo e Alma, da TV Globo, quando foi assassinada pelo colega de trama, Guilherme de Pádua, e Paula Thomaz, mulher do ator.



Após o crime, o corpo foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Daniella Perez foi golpeada por 18 facadas de punhal, de acordo com os legistas.



A história será contada, em cinco capítulos, em uma série produzida pela HBO Max, com direção de Tatiana Issa e produção de roteiro de Guto Barra. A previsão de estreia é 2022.

O seriado será focado no crime ocorrido, além da repercussão do caso na imprensa.



A mãe de Daniella, a autora Gloria Perez, e integrantes da família também darão depoimentos.