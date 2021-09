Público quer Inês Brasil em ‘A Fazenda 13’ após ser expulsa do reality

Conhecida do público por tentar entrar no “Big Brother Brasil” inúmeras vezes, Inês Brasil surgiu, de novo, tentando uma vaga em outro reality show. Agora, ela quer uma vaga em “A Fazenda”, que começa sua 13ª temporada nesta terça-feira, às 22h45, na Record TV.

Mas ainda não chegou a hora da musa da internet e dos reality shows, brilhar na tela de “A Fazenda”. Na noite desta segunda-feira (13), ela foi expulsa por seguranças ao tentar entrar na sede do programa apresentado por Adriane Galisteu. Porém, seus quase 1M de seguidores pedem que Inês tenha uma vaga garantida.

se tem uma pessoa que deveria entrar pra a fazenda era a ines Brasil, ela merece muitoo pic.twitter.com/5kaOvXs3GB — cle & tu (@cleitxu) September 14, 2021

Na cena, que fez parte do “Paiol”, programa de pré-estreia do reality show, Inês aparece toda arrumada e segue em direção a sede de “A Fazenda 13”, que fica em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, para conhecer as novas instalações. Mas, ao chegar na entrada do local, um segurança não deixa a influenciadora digital entrar e manda ela voltar para a capital. Mesmo assim, ela agradeceu a oportunidade.

A cena foi uma das promoções da nova temporada do reality show. Mas, os fãs de Inês querem que ela tenha uma chance de entrar para o elenco. Nas redes sociais, os seguidores, chegam a implorar ao diretor da atração, Rodrigo Carelli. “Carelli por favor, coloque a Inês Brasil na fazenda 14, por favor!!!!”, postou uma pessoa, mandando um recado para o diretor.

Durante a pré-estreia de “A Fazenda 13”, novos participantes foram revelados por Rodrigo Faro, que apresentava a atração. Entraram para o elenco os cantores MC Gui e Tiago Piquilo.

Além da carreira musical, eles são conhecidos por algumas polêmicas fora do reality show de confinamento. MC Gui, por exemplo, foi pego em um cassino clandestino, que ficava em um bairro nobre de São Paulo. E, no passado, durante uma viagem à Disney, ele zombou de uma garotinha e a filmou sem autorização.

dá pra trocar o mc Gui pela Inês Brasil bispo Edir Macedo? #AFazenda — Webber ®️🚩 🏳️‍🌈⃤ (@weberchu4) September 14, 2021

Já o cantor sertanejo Tiago Piquilo surgiu em 2004, durante o reality show musical “Fama”, da Globo. Mas, ele apareceu recentemente na mídia após revelar que tinha feito uma cirurgia de aumento peniano. A revelação causou diversas reações inesperadas e muita curiosidade do público. No entanto, a surpresa não agradou algumas pessoas, incluindo sua namorada, a cantora Tânia Mara, que acabou terminando o relacionamento.

Na época, ele foi às redes sociais e programas de TV para comentar sobre sua cirurgia. “Você percebe a diferença na hora. É um negócio surreal”.

Ele também falou do preconceito que há sobre a cirurgia. “Tanta gente faz inúmeras coisas, mulheres mudam tudo, por que o homem não pode? Onde diz que isso é feio? Em que lugar está que nos desmerece? Não vi problema na ideia de melhorar”.