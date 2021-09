No ‘Encontro’, Simone e Simaria descobrem boatos sobre morte em acidente aéreo

Nesta terça-feira (14), as cantoras sertanejas Simone e Simaria participaram do “Encontro”, na Globo, e aproveitaram o programa ao vivo para desmentir que estariam no avião que caiu nesta manhã, no bairro Santa Rosa, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

“A gente estava ali no camarim e começamos a receber um monte de ligações de amigos, de artistas, preocupados achando que estávamos dentro do avião que acabou de cair. Não sei se pelo fato da sigla atrás ser SM, só que no nosso jato é S&S, de Simone & Simaria. Confundiram e começo essa notícia se espalhar de que a gente estava dentro do jato”, disse Simone, que acredita que confusão se deu por causa da sigla no jato.

Simaria ainda firmou que minutos antes de entrar no estúdio, alguns amigos ligaram para saber se estava tudo bem. “Amigos ligando, chorando, achando que a gente estava dentro do jato. A gente tem muita coisa pra cumprir ainda, em nome de Jesus”.

Durante a conversa com Fátima Bernardes, Simone deixou uma mensagem para a família das vítimas. “A gente quer também se solidarizar à família de todos que estavam dentro daquele avião. Deve ser uma dor insuportável”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de vegetação provocando um incêndio no local. Ao todo, sete pessoas estavam a bordo do avião bimotor – entre elas piloto, copiloto e cinco passageiros que seriam da mesma família. Todos morreram, mas não há ainda identificação das vítimas.

As chamas já foram contidas na área do impacto, mas se alastraram para a vegetação de eucalipto. Os bombeiros tentavam controlar o incêndio na manhã de terça-feira (14).