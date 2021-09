MC Gui e Tiago Piquilo entraram para o reality ‘A Fazenda 13’

Nesta terça, às 22h45, começa a 13ª temporada de “A Fazenda”, na Record TV, e nesta edição, os nomes dos participantes estão sendo anunciados momentos antes do início do reality show. Além dos participantes já revelados, dois nomes foram apresentados ao público: MC Gui e Tiago Piquilo entraram para o grupo de confinados.

Dos novos participantes do reality show “A Fazenda 13”, o mais conhecido do público é o funkeiro MC Gui, que, aos 23 anos, é lembrado por sua música, mas, principalmente, por se envolver em polêmicas. Recentemente, durante a pandemia, ele foi pego em um cassino clandestino, que ficava em um bairro nobre de São Paulo. E, no passado, durante uma viagem à Disney, ele zombou de uma garotinha e a filmou sem autorização.

Meses depois, MC Gui foi pego realizando uma festa de aniversário no qual nenhum dos participantes usavam máscara, estavam em lugar fechado, sem ventilação e aglomerando. Seu pai foi às redes sociais defendê-lo e a atitude gerou revolta dos internautas.

Já o cantor sertanejo Tiago Piquilo surgiu em 2004, durante o reality show musical “Fama”, da Globo. Mas, ele apareceu recentemente na mídia após revelar que tinha feito uma cirurgia de aumento peniano. A revelação causou diversas reações inesperadas e muita curiosidade do público. No entanto, a surpresa não agradou algumas pessoas, incluindo sua namorada, a cantora Tânia Mara, que acabou terminando o relacionamento.

Na época, ele foi às redes sociais e programas de TV para comentar sobre sua cirurgia. “Você percebe a diferença na hora. É um negócio surreal”.

Ele também falou do preconceito que há sobre a cirurgia. “Tanta gente faz inúmeras coisas, mulheres mudam tudo, por que o homem não pode? Onde diz que isso é feio? Em que lugar está que nos desmerece? Não vi problema na ideia de melhorar”.