Kate e William trabalham para ser “a versão moderna da monarquia”, diz ex-assessor da realeza

Os dois completaram dez anos de casamento este ano.

Kate Middleton e o príncipe William completaram 10 anos de casamento este ano e a edição da People Royals destaca que ambos estão trilhando um caminho em busca de refazer a casa de Windsor, enquanto se preparam para liderá-la até o final deste século.

Kate, de uma família trabalhadora, fornece o equilíbrio perfeito para William, o futuro rei, e eles se apoiam. “Eles estão trazendo para a Coroa diferentes meios de alcançar a todos”, disse o ex-secretário particular de Kate Middleton, Jamie Lowther-Pinkerton, à People. “Ele tem a experiência de saber onde fica a instituição e onde ela pode evoluir”, continua Lowther-Pinkerton. “Já a Duquesa traz essa consciência pragmática de como é ser de uma família decente e realista”, finaliza ele.

Agora que o Príncipe Harry e Meghan Markle não estão mais trabalhando como membros da realeza, a atenção está voltada para os Cambridges. Não necessariamente em termos de número de compromissos ou deveres, mas porque eles representam “a versão moderna da monarquia”, acrescenta Jamie Lowther-Pinkerton.

O vínculo deles vem de uma base forjada em um longo namoro e um casamento forte. E graças aos exemplos dos pais de Kate, Carole e Michael Middleton, e ao casamento de 73 anos da Rainha Elizabeth e Príncipe Philip aos olhos do público, William e Kate estão prontos para o que está por vir, ressalta a publicação.

O príncipe William disse em 2016: “Eu levo muito a sério meus deveres e responsabilidades para com minha família”. Desde então, o príncipe Louis, agora com 3 anos, juntou-se aos irmãos Prince George, 8, e a princesa Charlotte, 6. O trio está sendo criado entre o Palácio de Kensington em Londres e no interior de Anmer Hall em Norfolk.