Divulgado trailer revelador com primeiras imagens da quinta temporada de The Good Doctor

Foi divulgado nesta semana um trailer revelador com as primeiras imagens da quinta temporada da série The Good Doctor.

A postagem foi compartilhada pela página oficial do drama médico no Instagram, onde já conta com quase 1 milhão de seguidores.

No vídeo, é possível ver momentos reveladores da próxima temporada, inclusive o casamento de Shaun Murphy e Lean.

“Com novos começos, surgem novos desafios. Não perca uma temporada inesquecível de #TheGoodDoctor , que estreia na segunda-feira, 27 de setembro”, escreveu.

Rapidamente, o arquivo acabou repercutindo entre os fãs da produção, gerando inúmeras reações.

Ainda de acordo com as informações, a quinta temporada será liberada no dia 27 de setembro nos Estados Unidos. Confira:

