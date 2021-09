Conheça o brasileiro que ganhou o Emmy 2021 por seu trabalho em ‘The Crown’

Conheça o Diretor de Fotografia de ‘The Crown’ que é brasileiro e reconhecido internacionalmente por seu trabalho.

Com premiação agendada para 19 de setembro, o 73º Emmy Awards deverá anunciar os ganhadores de suas categorias, mas um evento tem chamado a atenção justamente por ser considerado uma prévia da premiação. O Emmy Creative Arts Awards, que antecede a premiação principal, aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro e anunciou os ganhadores de suas cerca de 90 categorias.

Uma delas tem como vencedor um talento brasileiro: Adriano Goldman, o diretor de fotografia que ganhou o Emmy na categoria Melhor Fotografia em Série com Câmera Única. Seu trabalho em ‘The Crown’, especificamente no episódio ‘Fairytale’ foi o que o levou à premiação. Ele concorreu com produções como ‘Bridgerton’, ‘Euphoria’, ‘Lovecraft Country’, ‘The Mandalorian’, ‘Perry Mason’ e ‘The Umbrella Academy’, todas indicadas na mesma categoria.

Adriano Goldman é membro da British Society of Cinematographers, paulista, tem 55 anos e começou sua carreira como operador de câmera antes de dirigir e fotografar seu primeiro curta, ‘Zé Reinaldo Ainda Nadando?’, vencedor do Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de Havana, Cuba. É também membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, da Associação Brasileira de Cinematografia e da American Society of Cinematographers.

Foto: Reprodução ASC Mag

Foto: Reprodução ASC Mag

Leia mais sobre filmes e séries:

De lá para cá, ele foi acumulando premiações e trabalhos relevantes, tais como: o Troféu ABC de Melhor Fotografia em Série de Televisão, por seu trabalho na série da Fox e da TV Globo ‘Cidade dos Homens’; o Excellence in Cinematography no Festival de Sundance 2009, por seu trabalho no thriller ‘Sin Nombre’; entre outras várias nomeações.

Em ‘The Crown’, Adriano iniciou seu trabalho em 2015 ao lado de Peter Morgan, criador da série com o qual já havia trabalhado anteriormente, e também do diretor Stephen Daldry, com quem também já havia trabalhado no longa ‘Trash’, longa que foi inclusive indicado ao BAFTA de melhor filme em 2014.

Em um painel durante o International Cinematography Summit de 2018, Adriano revelou: “Temos milhares de livros no escritório sobre a família real, locais e assim por diante, então há muita pesquisa visual. Mas não usamos isso como armas. As principais conversas foram sobre as coisas que não queríamos, como luz de fundo injustificável e como parecer diferente ou mais fresco do que outros programas de época. Queríamos contar com aspectos práticos – o visual nu. Não deve parecer muito brilhante ou mesmo como o de Hollywood”.

Mas essa não foi a primeira premiação de Adriano por ‘The Crown’, ele já recebeu anteriormente um EMMY, um BAFTA e dois prêmios ASC por seu trabalho na série.