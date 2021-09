“Como você fez isso?”, disse Keanu Reeves para a diretora de ‘The Matrix Resurrections’

A diretora do novo longa revelou a primeira reação do ator ao assistir o filme.

A diretora de ‘The Matrix Resurrections’ Lana Wachowski revelou a reação de Keanu Reeves ao ver o filme. Durante sua participação em um painel do Festival Internacional de Literatura de Berlim, a diretora foi questionada sobre como o ator recebeu a proposta do filme e revelou a reação de Reeves ao ver a versão final de Matrix Resurrections, dizendo: “ele realmente ficou maravilhado”. O longa estreia dia 22 de dezembro nos cinemas.

“Nós mostramos o filme para Keanu, e ele realmente ficou maravilhado, e disse algo que era tipicamente Keanu, onde é incrivelmente perspicaz. E ele está meio que sentado lá e disse, ‘Vinte anos atrás você contou uma história em que descreveu os próximos vinte anos e o problemas da natureza da vida digital, virtual e como isso iria nos impactar e como pensamos sobre isso, e nos deu um quadro para sermos capazes de pensar e falar sobre isso. E você pegou o mesmo personagem, as mesmas histórias e as mesmas coisas, e de alguma forma você fez isso nos próximos vinte anos. ‘ E ele disse, ‘Como você fez isso?’”, disse a diretora.

‘The Matrix Resurrections’ é o quarto filme da franquia Matrix e a primeira sequência desde ‘The Matrix: Revolutions’, de 2003. O roteiro do longa vê o retorno de Keanu Reeves como Neo e Carrie-Anne Moss como Trinity e outros personagens de filmes anteriores como Niobe de Jada Pinkett Smith e Merovingian de Lambert Wilson. No entanto, Laurence Fishburne, que retratou Morpheus ao longo da trilogia original, não vai retornar.

O primeiro trailer divulgado do longa confirma que veremos uma versão mais jovem de Morpheus, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. O trailer apresenta também um Neo mais velho de volta à Matrix e aparentemente sofrendo de amnésia ao se reconectar com Trinity. No entanto, eles realmente não se reconhecem além de sentir uma conexão.

Lana Wachowski co-escreveu e co-dirigiu os três primeiros filmes da franquia com sua irmã, Lilly Wachowski. Lilly optou por não retornar para ‘The Matrix Resurrections’ e Lana co-escreveu o roteiro e estava por trás das câmeras como a única diretora desta vez. Mesmo após o lançamento do trailer, o enredo do quarto filme Matrix ainda é desconhecido.