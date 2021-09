Vocalista da banda Garotos de Ouro morre em grave acidente de ônibus

Airton Machado, vocalista da banda Garotos de Ouro, morreu em um acidente de ônibus durante a madrugada desta segunda-feira (13).

O grave acidente ocorreu em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, como detalhado pelo site G1.

PRF/Divulgação

Airton, 62 anos, estava no ônibus do grupo quando o veículo saiu da pista, durante a madrugada.

Ainda de acordo com as informações, a informação foi confirmada por um integrante da equipe comercial da banda.

“Influência da música gaúcha”

“LUTO! Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil …

Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha, o coração dos Garotos de Ouro chora com uma dor irreparável.

A família Garotos de Ouro comunica com pesar o falecimento do fundador Airton Machado nesse dia 13 de setembro de 2021″, escreveu a banda no Instagram. Confira: