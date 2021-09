Vídeo: Camila Queiroz e Klebber Toledo estreiam reality show na Netflix

Após não renovarem com a Globo, Camila Queiroz e Klebber Toledo chegam à Netflix para apresentar o reality show “Casamento às Cegas Brasil”, versão nacional do norte-americano “Love is Blind”, que estreia no dia 6 de outubro.

Na dinâmica do reality, os participantes vão além daquele velho questionamento: casar ou comprar uma bicicleta?. Afinal, eles não sabem quem estão se relacionando e prometendo uma vida a dois feliz e duradoura.

No programa, homens e mulheres passam 10 dias conversando uns com os outros, literalmente às cegas e por meio de cabines, até estabelecerem laços emocionais e decidirem quem querem como marido e mulher.

Depois dessa etapa é hora deles se verem pela primeira vez e seguirem para alguns dias de lua-de-mel. A partir daí, passam a morar juntos e já conseguem perceber se é isso mesmo que cada um quer para sua vida.

Durante um mês, eles encaram a rotina, o trabalho, os amigos e a família, e muita coisa acontece até a derradeira cerimônia de casamento. Eles podem dizer o fatídico sim ou então abandonar o parceiro em pleno altar. Nos Estados Unidos o programa deu super certo e já conta com diversas temporadas, presentes também na Netflix.

Por aqui, o reality é realizado pela Endemol Shine Brasil, distribuído em 10 episódios, que serão lançados em três partes. A primeira no dia 6, a segunda no dia 13 e a última dia 20 de outubro.

No trailer oficial do “Casamento às Cegas Brasil”, alguns participantes surgem se questionando se existe mesmo amor às cegas. Um deles fala, “quero conhecer a voz que me conquistou”.

Na mesma chamada, Camila Queiroz e Klebber Toleto surgem sorridentes e mostrando que existe sim amor no casamento. Ela, por sua vez, avisa que todas as cabines estão montadas e que eles vão conversar com vários pretendentes, que não vão se ver presencialmente.