‘The Voyeurs’: produção é ‘Janela Indiscreta’ para público da série ‘You’

O thriller “The Voyeurs”, já disponível para os assinantes da Amazon Prime Video, resume uma linha do tempo do audiovisual que começa na espionagem irresistível da rotina dos vizinhos que Alfred Hitchcock definiu em “Janela Indiscreta”, passando pela formulinha erótica de suspenses como “Instinto Selvagem”, nos anos 1990, até séries que alçam psicopatas ao posto de heróis quase românticos, caso da série “You”, que deve estrear a terceira temporada ainda neste ano.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Com roteiro e direção de Michael Mohan, o longa-metragem tem como trunfo o elenco jovem, encabeçado por Sydney Sweeney (que emenda papéis de destaque em séries como “Euphoria”, “The Handmaid’s Tale” e “The White Lotus”).

Ela vive Pippa, que se muda com o namorado Thomas (Justice Smith) para um loft espaçoso e fica impactada com a vida sexual dos vizinhos do prédio em frente, o fotógrafo Seb (Ben Hardy) e a modelo Julia (Natasha Liu Bordizzo. De espiada eventual, Pippa se torna stalker depois que se arma com binóculos e equipamentos para ouvir o que se passa no apartamento vizinho.