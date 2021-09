‘The Crown’: Curiosidades sobre a atriz que fará a próxima Lady Di que você precisa saber

Bailarina, alta e glamurosa. Elizabeth Debicki é isso e muito mais. Confira!

O anúncio de que Elizabeth Debicki interpretaria a princesa Diana na quinta temporada de ‘The Crown’ foi feito em 16 de agosto e, de lá para cá, as informações sobre a atriz começaram a surgir e há muitas razões para acreditar que ela fará uma Lady Di perfeita. Na semana passada, fotos de bastidores vazaram no Twitter e mostraram uma cena de Elizabeth com Dominic West, ator que fará o próximo príncipe Charles. Confira.

First set pics of Elizabeth Debicki as Princess Diana in season 5 of THE CROWN pic.twitter.com/bgIIsTZ4fi — Erik Anderson (@awards_watch) September 6, 2021

Bailarina

Os pais de Debicki eram dançarinos e ela estudou balé quando menina antes de começar a atuar. “Eu sou uma ex-bailarina preguiçosa”, ela confidenciou à Vogue britânica no set de uma sessão de fotos para as viúvas de Steve McQueen em 2018. “Eu não faço aulas há quatro anos”. Diana também adorava balé – tendo aulas dele junto com aulas de jazz e sapateado. Em 1985, a princesa aprendeu em segredo uma coreografia para “Uptown Girl”, de Billy Joel, com Wayne Sleep do Royal Ballet. Ela se apresentou no palco da Royal Opera House como presente de aniversário para o príncipe Charles. É possível ver a recriação desta ocasião na quarta temporada de ‘The Crown’.

Glamurosa

Elizabeth Debicki interpretará a princesa Diana de 1990 em diante, quando o estilo da princesa se tornou mais glamoroso do que nunca. A atriz já mostrou que está acostumada aos visuais mais glamurosos: em ‘O Grande Gatsby’, ela vestiu lindos modelos melindrosos.

Ela é alta como Lady Di

Muito se falou sobre o fato de Debicki ter uma altura acima da média. A atriz mede 1,90m o que fez com que muitas pessoas pensassem nela como a atriz ideal para interpretar a princesa Diana, que tinha 1,85m.