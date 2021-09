Do ‘De Férias com o Ex’: Gui Araújo entra o reality ‘A Fazenda 13’

Mais um participante foi confirmado no elenco da 13ª temporada de “A Fazenda”, reality show da Record TV, que estreia nesta terça-feira (14).

Famoso entre o público mais jovem, o influenciador digital foi revelado pelo Tik Tok da atração como o 11º peão. Antes de chegar na Record TV, ele surgiu na 1ª temporada do reality show “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV, onde também foi apresentador. Ele também marcou presença na edição especial do “De Férias com o Ex”, mas com celebridades e saiu do reality namorando Catherine Bascoy.

Mesmo com a experiência de confinamento, Gui afirma que estar em “A Fazenda” é um sonho realizado. “Estou aqui de peito aberto para encarar essa experiência. Já acompanhei outras temporadas, estou preparado física e psicologicamente para qualquer batalha. E pode ter certeza que nas provas, principalmente, vai ser difícil de passar por mim. Estou pronto e preparado mais do que nunca, esperando essa chance faz um tempão”.

Foi aqui que pediram o @_guiaraujo13 em #AFazenda13? Pois então tá aqui! O peão tá confirmadíssimo 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/5Uf1cgJuvF — TikTok Brasil (@TikTokBrasil) September 12, 2021

Além dele, novos nomes serão revelados nesta segunda-feira (13), quando acontece a pré-estreia da edição com a apresentação de Rodrigo Faro e Adriane Galisteu. Os dois vão fazer um passeio na sede do reality e revelar mais quatro participantes.

Nesta noite, cada detalhe da casa será revelado: a decoração, os quartos, os cômodos da casa e também o paiol, no qual estarão quatro peões que disputarão uma vaga na casa. A escolha será feita pelo público que votará pelo TikTok até o dia 17 de setembro.

Além disso, o público deve ficar de olho nas redes sociais do programa para conhecer os novos competidores do reality show rural. Até o momento foram revelados 11 dos 21 participantes que farão parte de “A Fazenda 13”: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Arcrebiano, Mileide Mihaile, Tati Quebra-Barraco, Valentina Francavilla, Dayane Mello e Nego do Borel, além dos anunciados do fim de semana.