Resumo: Sabine revela ao filho adotivo que está doente, em ‘Pega Pega’

Nos próximos capítulos de “Pega Pega”, na Globo, Sabine (Irene Ravache) e Dom (David Júnior) terão uma conversa séria. Numa conversa com Adriano (Márcio Kieling), que está prestes a viajar para a Europa, o empresário fica sabendo que Sabine, sua mãe adotiva, tem uma doença no coração.

“Eu adiei muito essa conversa. Achava que a Sabine tinha o direito de falar com você. Não queria passar por cima dela”, revela Adriano, que deixa o empresário em choque. Em seguida, ele pergunta para Sabine se está tudo bem e ela acaba revelando um grave problema de saúde. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 13/09

Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric se incomoda com as perguntas feitas por Luiza. Arlete descobre que Madalena comprou o seu chapéu. Maria Pia decide sair com o chapéu de Madalena. Athaíde descobre que Arlete quer reaver o chapéu e fica pensativo. Nelito volta a trabalhar para Pedrinho. Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os dólares. Malagueta leva o chapéu de Maria Pia para casa e Mônica pega o acessório emprestado. Antônia convida Domênico para sair.

Terça-feira: 14/09

Domênico beija Antônia. Malagueta pega o envelope encontrado no chapéu de Arlete e vê fotos e um laudo sobre um acidente. Arlete se desespera ao ver que o envelope não está mais no chapéu. Antônia e Domênico concluem que Júlio e Agnaldo mentiram em seu depoimento. Sabine aparece de surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta a Athaíde onde estão seus documentos. Júlio observa uma pichação no quiosque, o acusando de ladrão.

Quarta-feira: 15/09

Madalena fica arrasada quando Sabine lhe oferece dinheiro para se afastar de Dom. Antônia deduz que Isabel está lhe evitando. Malagueta guarda a mala com o dinheiro roubado em um armário de uma academia de ginástica. Dom avisa a Sabine para se afastar de Madalena e Cristóvão. Adriano revela a Dom que Sabine não está bem de saúde. Arlete leva um susto ao saber que o passageiro de seu táxi é Eric e acaba sofrendo um acidente.

Quinta-feira: 16/09

Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que Pedrinho lhe relate o dia do acidente de Mirella. Isabel revela a Eric que está sendo procurada pela polícia. Eric se preocupa ao saber que Luiza e Antônia estão atrás da ex-babá de Bebeth e dá dinheiro para Isabel se afastar da cidade. Pedrinho conta a Luiza que, segundo Athaíde, as provas do acidente de Mirella foram adulteradas. A foto de Mônica é divulgada na mídia como foragida da polícia. Domênico e Antônia interceptam o ônibus de Mônica e Evandro.

Sexta-feira: 17/09

Mônica é presa. Dom comenta com Cristóvão que Sabine tem uma doença no coração. Eric pede a Luiza para parar de investigar o acidente de Mirella. Ingrid percebe que, sem querer, entregou para Luiza a pasta de Eric com dados sobre as movimentações de suas contas pessoais. Luiza descobre que Eric fez depósitos na conta de Isabel. Eric pergunta a Maria Pia se ela está observando Malagueta, como ele havia pedido. Luiza pergunta a Eric por que ele fez depósitos em favor de Isabel.

Sábado: 18/09

Valquíria e Sandra Helena discutem pela herança de dona Marieta. Malagueta declara seu amor por Maria Pia, que afirma amar Eric. Mathias pergunta a Bebeth se não está na hora de Flor voltar para sua casa. Antônia revela a Eric e Luiza que é possível que as provas do acidente de Mirella tenham sido adulteradas e que o brinquedo de Bebeth não tenha sido o motivo da tragédia. Eric fica surpreso ao saber que Athaíde contou a Pedrinho sobre a adulteração das provas do acidente.