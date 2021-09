Netflix: 5 grandes filmes com a Amy Adams para se surpreender

Em 20 de agosto de 1974, nascia Amy Adams, uma atriz que se destaca em comédias, dramas e até ficção científica devido a sua versatilidade e talento.

Confira mais sobre o trabalho da estrela em cinco filmes na Netflix:

A Mulher na Janela

Anna Fox mora sozinha na bela casa que um dia abrigou sua família feliz. Separada do marido e da filha e sofrendo de uma fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias bebendo vinho, assistindo a filmes antigos, conversando com estranhos na internet e espionando os vizinhos – algo que irá aterrorizá-la.

Era Uma Vez um Sonho

O ex-fuzileiro naval e estudante de Direito, o jovem J.D. Vance vê seu sonho de conseguir o emprego ideal ser interrompido por uma crise familiar que o obriga a retornar para a cidade onde nasceu e encarar a complexa relação com sua mãe.

A Chegada

Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a Dra. Louise Banks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não.

Casa Comigo

Uma mulher viaja para Dublin para pedir o namorado em casamento, no dia 29 de fevereiro de um ano bissexto. Segundo a tradição irlandesa, nesta data, o homem é obrigado a aceitar o pedido de casamento. No entanto, nada sai como o esperado.

Bônus da lista: Prenda-me se For Capaz

Frank Abagnale Jr. já foi médico, advogado e co-piloto, tudo isso com apenas 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos.

