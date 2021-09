Estátuas de Paulo Gustavo serão inauguradas em Niterói, no Rio de Janeiro

Paulo Gustavo será homenageado mais uma vez, agora, na cidade onde nasceu: Niterói, no Rio de Janeiro. Duas novas estátuas do ator, de concreto e com pintura acobreada, serão inauguradas a partir de 30 de outubro.



Ele morreu, em maio deste ano, em decorrência de complicações da covid-19, aos 43 anos de idade. A partida de Paulo Gustavo comoveu o País.



Uma estátua de Dona Hermínia, celebre personagem do ator em Minha Mãe é uma Peça, e a outra do próprio artista estarão no Campo de São Bento, em Icaraí.

LEIA TAMBÉM:

Os visitantes do local poderão tirar fotos com os monumentos sentando em banquinhos que foram colocados pela Prefeitura de Niterói.



No fim de maio, a antiga Rua Coronel Moreira César recebeu o nome do ator. O endereço também recebeu diversas plaquinhas com a foto de Paulo Gustavo.