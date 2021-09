Centro Cultural Vila Itororó reabre com eventos gratuitos

O Centro Cultural Vila Itororó, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, reabriu nesta sexta-feira (10) e montou para o público uma programação totalmente gratuita.

Quem visitar o complexo cultural poderá ver, por exemplo, um projeto de iluminação cênica da artista Lígia Chaim, intitulado “Fonte de Luz do Itororó”, e uma celebração noturna com show de Jairo Pereira no Éden Itororó e o Freebeats na Piscina, projeto de música eletrônica com projeções de videoarte.

Além disso, neste fim de semana o Centro Cultural Vila Itororó estreia a Jornada do Patrimônio, evento reconhecido pelo prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), reunindo atividades diversas ligadas à memória da cidade.

A programação conta também com sessões de cinema ao ar livre, às quintas-feiras. Já a antiga piscina, que recebia águas do rio Itororó, agora será palco de intervenções artísticas e musicais. Por fim, o público também conta com um acervo literário voltado especialmente para literatura infanto-juvenil, que também envolve material relacionado a patrimônio cultural, arquitetura e história, incluindo conteúdo sobre a ocupação da Vila Itororó.

Espaço histórico de São Paulo

Na Bela Vista, o Centro Cultural Vila Itororó possui mais de 10 prédios construídos no início do século 20. Desde 2013, o local passou por um processo de restauro para que pudesse ser plenamente utilizado, com segurança, para as mais diversas atividades artísticas e de lazer. Apenas o espaço do Galpão estava disponível para atividades culturais até o momento.

O conjunto ocupa uma área de cerca de 6 mil metros quadrados e foi tombado pelo CONPRESP em 2002 e pelo CONDEPHAAT em 2005.