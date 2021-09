Theatro Municipal de São Paulo celebra 110 anos com programação especial

O Theatro Municipal de São Paulo, situado na região central da capital, comemora 110 anos, no próximo domingo (12), e para festejar em grande estilo uma programação especial foi montada.

A ópera María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, é um dos grandes espetáculos da programação de aniversário. Com integrantes do Coletivo Puta Davida e direção do cineasta Kiko Goifman, que teve covid-19 e dirigiu os ensaios da UTI, as apresentações começam nesta sexta (10).

O espetáculo narra a trajetória de María, uma prostituta e cantora ,que continua a vagar pelos arrabaldes de Buenos Aires mesmo depois de morta. A soprano colombiana Catalina Cuervo, intérprete da protagonista, divide o palco com quatro prostitutas do Coletivo Puta Davida, organização não governamental que luta pelos direitos das trabalhadoras sexuais cujo braço mais famoso é a grife Daspu. Além de Betânia, integram o elenco Elaine Bortolanza e as travestis Lua Negra e Dannyele Cavalcante.

Stig Lavor/Divulgação

A programação reúne ainda uma exposição sobre a história do edifício, que hoje é um dos principais pontos turísticos de São Paulo, e dos seus corpos artísticos, e que convida a refletir sobre a função e a vocação desse espaço na sociedade. Além disso, será lançada no YouTube do teatro a websérie Memória Viva da Capital, com quatro episódios, que serão colocados no ar aos poucos, sendo um por mês, de setembro até dezembro.

André Porto/Metro World News

Pelas ruas da cidade, três catadores de material reciclável irão customizar suas carroças para receber equipamento sonoro, dentro do programa Carroças Líricas, levando trechos de algumas óperas já montadas no Theatro a diversos pontos da cidade. O vídeo que circula com os carroceiros pelo centro paulistano, será exibido em pontos espalhados por São Paulo, pelo projeto Cine-Ópera.

Para conferir a programação especial completa acesse o site do Theatro Municipal de São Paulo. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 100.