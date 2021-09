Roda-gigante do Parque do Ibirapuera fica aberta até outubro

Até o dia 31 de outubro, o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, recebe uma roda-gigante de 20 metros de altura. Mas, para curtir a vista de São Paulo do alto é preciso agendar, para evitar filas e aglomerações, e pagar a entrada de R$ 30,00. O ingresso também pode ser comprado no Parque, por meio de um QR Codes ou na bilheteria, com agendamento de horário.

A roda-gigante do Parque do Ibirapuera fica na arena de eventos e é uma atração temporária. Com 16 cabines que comportam quatro pessoas em cada, o passeio tem duração total de 10 minutos. No local da atração há também serviços de alimentação de seis restaurantes com opções que vão do hambúrguer à salada.

Além do passeio e da vista, quem for à roda-gigante do Parque do Ibirapuera tem a chance de ganhar vários prêmios. Funciona assim: um participante que aguarda a vez aperta o botão no totem localizado na base do brinquedo, então a roleta é ativada, o que seleciona a cabine premiada.

A cada hora, seis cabines serão premiadas com kits exclusivos da plataforma de pedidos de comida iFood, descontos e muito mais ao longo do dia.

A roda-gigante do Parque do Ibirapuera funciona somente às sextas, sábados e feriados, das 12h às 20h, e, aos domingos, das 11h às 19h. Durante todo o tempo, o uso de máscara é obrigatório. Para fazer o agendamento e comprar o seu ingresso acesse o site, clicando aqui.