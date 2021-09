Rapper Xamã é indicado ao BET Hip Hop Awards 2021

O rapper Xamã foi indicado ao prêmio internacional BET Hip Hop na quinta-feira, 9. Ele é o único artista brasileiro a disputar a premiação neste ano.



O cantor carioca está na disputa pela categoria de Melhor Flow Internacional.



Xamã compete com cantores de diferentes países, como Ladipoe, da Nigéria; Nasty C., da África do Sul; Laylow e Gazo, da França; e Little Simz e Dave, do Reino Unido.

A cerimônia ocorrerá no dia 1º de outubro, em Atlanta, e irá ao ar no dia 5 de outubro.

Terá a participação de nomes como Drake, Lil Nas X e Cardi B, que também concorrem em outras categorias.



No ano passado, o Brasil também foi representado por um rapper no BET Hip Hop Awards: Djonga.