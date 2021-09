GNT define quem vai apresentar o reality ‘The Rolling Kitchen’

O GNT, canal a cabo do Grupo Globo, está preparando, em parceria com a Endemol Shine Brasil, um novo programa de gastronomia chamado “The Rolling Kitchen”, que colocará dois casais famosos disputando na cozinha. Porém, em cada equipe um dos componentes cozinha bem e o outro não entende nada de gastronomia.

O embate gastronômico começa com a preparação de um prato pelo integrante que entende do assunto. Já aquele que não sabe nada de gastronomia assume o comando do fogão na etapa seguinte, sob o risco de estragar tudo o que foi feito anteriormente. Mas, eles vão receber algumas ajudas, que vão desde telefonemas até um delivery.

Entre os convidados do programa está Fábio Porchat, que leva a esposa Natalie. O casal vai duelar com Tia Má e o marido Marcus Rodrigues. O ator Luís Lobianco e o marido Lúcio Zandonadi também estão confirmados na primeira temporada do programa.

Para comandar essa disputa, o GNT chamou Paulo Vieira, que recentemente, participou do “Saia Justa”, no GNT, e falou sobre o início da carreira, em Palmas. Perrengue enobrece o sucesso, da mesma maneira que a luta enobrece as conquistas. Eu não tive uma mudança de lifestyle, a não ser falar lifestyle porque é uma coisa que eu não faria há 10 anos atrás. Minha casa hoje é a casa que sempre tive em palmas. É uma casa ferrada”.

Em outro momento, em uma entrevista ao Globo, ele já falou sobre ser acusado de não ter contato com a classe C por ter ficado rico. Ele negou: “Não é que minha família é pobre. Ela é miserável. Até eu arrumar dente de todo parente que tenho para arrumar, o dinheiro acabou. Não sei se vou ter dinheiro nesta vida para arrumar o dente de todo mundo, para dar perna para todo mundo. Esses dias começou a cortação de pé. A diabetes está levando tudo”.