Tiago Leifert deixa a Globo após 15 anos de contrato

Após assinar um novo contrato com a Globo, o apresentador Tiago Leifert, que comanda o “Big Brother Brasil”, “The Voice” e a edição especial da “Super Dança dos Famosos”, informou, por meio de suas redes sociais, que deixará a emissora após 15 anos.

Segundo o post de despedida, ele vai deixar a TV Globo após o “The Voice Brasil”, que ganhou uma nova temporada e termina no dia 23 de dezembro. De acordo com a Globo, os novos apresentadores das próximas edições do “BBB” e do “‘The Voice” ainda serão definidos.

Tiago Leifert entrou na Globo em 2008 e já comandou programas como “Central da Copa”, “Globo Esporte”, “The Voice Brasil” e “The Voice Kids Brasil”. Desde 2017, apresentava o “Big Brother Brasil”. Em junho de 2021, com a saída de Faustão, ele assumiu as tardes de domingo da TV Globo até a estreia de Luciano Huck.

Leia o comunicado da Globo na íntegra:

“O começo foi em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Depois, Tiago Leifert chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe do “Globo Esporte”, apresentador e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Com um estilo único, chamou atenção e foi convidado para alçar novos voos como apresentador da versão brasileira do “The Voice”, em 2012. Em 2015, assumiu mais um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal “É de Casa”. Esteve à frente, ainda, da “Central da Copa”, em 2010, 2014 e 2018, e participou do crescimento da franquia “Voice”, apresentando a primeira temporada da versão “Kids”. Em 2016, trouxe sua paixão pelos games e pelo universo geek para a TV Globo, com o “Zero 1”. E, em 2017, assumiu um de seus maiores desafios: comandar o “Big Brother Brasil”.

Apresentando as últimas cinco edições do BBB, Tiago deixou sua marca não apenas com seus bordões como “fogo no parquinho” e “textão não decide paredão”, mas também com edições históricas – uma delas garantiu o recorde mundial de votação popular em um reality show. Por diversas vezes substituiu colegas em seus programas e, mais recentemente, encarou a missão de comandar as tardes de domingo durante uma licença médica de Fausto Silva e, depois, no “Super Dança dos Famosos”. Mas será à frente daquele que foi seu primeiro projeto no entretenimento na emissora – o “The Voice Brasil” – que Tiago Leifert irá se despedir da Globo, após 15 anos de uma parceria feliz e bem-sucedida.

O apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias: “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente. Aqui dentro construí uma história linda no esporte, onde pude criar novos estilos e narrativas, fazer parte de três Copas do Mundo e uma Olimpíada. No entretenimento, pude estar presente na implementação de quatro formatos e estar à frente de 16 temporadas de realities, uma paixão do Brasil e também minha. Mais lindo ainda foi comandar o ‘Big Brother Brasil’, um fenômeno apaixonante, do qual sempre fui fã, e que teve edições recentes consideradas históricas. Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”.

Tiago Leifert apresentará a décima temporada do “The Voice Brasil” na TV Globo até o dia 23 de dezembro. Os novos apresentadores de 2022 do “Big Brother Brasil” e do “The Voice Brasil” ainda serão definidos.”