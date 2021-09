Terremoto atinge hotel usado pelo seriado Chaves em Acapulco

Na última terça-feira (07), um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o sudoeste do México, na região próxima ao balneário de Acapulco, onde foram gravadas algumas cenas do seriado “Chaves”, que foi um dos grandes sucessos da programação do SBT.

Entre os pontos atingidos estava o Hotel Emporio, cenário de episódios épicos do seriado “Chaves”, que teve sua fachada totalmente destruída. Com o tremor, partes da estrutura do hotel caíram em veículos estacionados na frente do local.

O seriado “Chaves” deixou a grade do SBT no meio do ano passado depois de um imbróglio envolvendo a família de Roberto Gómez Bolaños e a Televisa, detentora dos direitos de exibição ao longo dos últimos 40 anos.

Jogo do Chaves no Google

O famoso seriado Chaves ganhou uma versão game no Google Assistente. Disponível em português, o voice game “Turma do Chaves” reúne os personagens da TV e pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo Android, iOS, ou ainda caixas de som inteligentes com o Google Assistente, como o Nest Áudio e o Nest Mini.

Divulgação

Lançado no fim de agosto, o game do Chaves tem como foco a imersão dos fãs do seriado, que, durante anos, fez sucesso no SBT e, depois, seguiu para grade de programação do Multishow, canal a cabo do Grupo Globo. Para isso, os desenvolvedores usaram as vozes dos dubladores oficiais da versão brasileira do desenho do Chaves, que estreou no Brasil em 2007 e teve sete temporadas. De acordo com o Google, os responsáveis pelas vozes dos personagens são Daniel Muler (Chaves), Carlos Seidl (Seu Madruga), Arlete Montenegro (Bruxa do 71), Marta Volpiani (Dona Florinda e Popis), Nelson Machado (Quico) e Mauro Ramos (Professor Girafales).

Para ativar o jogo, basta chamar o Google Assistente com o ‘OK Google’ e pedir para ‘falar com Turma do Chaves’ e se divertir com jogos e histórias narradas pelos personagens da vila. E, para dar ainda mais interação, é possível desafiar os amigos que são fãs da série ou chamar a família para se entreter juntos.