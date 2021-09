Elenco do reality show ‘A Fazenda 13’ é revelado

O mistério chegou ao fim e a Record TV divulgou, nesta quinta-feira (09) os nomes dos participantes da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, que será apresentada por Adriane Galisteu. O anúncio oficial aconteceu durante o “Hoje em Dia”.

Na coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli foi chamado ao palco e mostrou uma caixa misteriosa. Com vários envelopes na caixa, o jornalista César Filho foi responsável por sortear um número e a apresentadora Ticiane Pinheiro mostrava quais eram as dicas sobre o participante sorteado.

O primeiro nome divulgado foi de Victor Pecoraro, que já esteve na “Dança dos Famosos” e participou de inúmeras novelas. Em seguida, surgiu o ator Mussunzinho, que pretende entrar no jogo com“alma e coração aberto”, segundo ele mesmo, que antes de ser revelado deu dicas sobre quem era.

O cantor Nego do Borel também foi revelado no elenco de “A Fazenda 13”. Na coletiva, ele foi questionado sobre o motivo que o levou a aceitar o convite para o reality show, se o objetivo era se ‘mostrar um novo homem’ ou o dinheiro do prêmio. Nego do Borel disse que sabe quem ele é de verdade, mas que também acha “A Fazenda” uma boa oportunidade de mostrar outros lados de uma pessoa.

LEIA MAIS:

Os nomes da funkeira Tati Quebra Barraco e do ex-BBB 21 Acrebiano Araujo, o Bill, também foram divulgados e a expectativa é que os dois sejam os mais polêmicos da edição. Tati, por exemplo, deixou claro que não fugirá das brigas e dará seu ponto de vista. “Quem me conhece sabe que falo o que eu penso”. Já o ex-participante do “Big Brother Brasil”, na Globo, chega ao seu terceiro reality show consecutivo, já que também esteve na 5ª temporada do “No Limite”.

Na sabatina com os jornalistas, o participante foi questionado sobre ter saído de dois realities da TV Globo este ano e o ex-BBB afirmou: “Pessoal não sabe metade da moeda. O primeiro não foi desistência, foi o público. O segundo foi questão contratual e de saúde que não posso comentar”.

Além deles, a 13ª edição de “A Fazenda” contará com Liziane Gutierrez, do Miss Bumbum 2017, Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão. O reality show estreia no dia 14 de setembro.