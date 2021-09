‘La Casa de Papel’: O que o destino reserva para Arturo? (com spoilers)

Morreu ou não morreu?

Como vocês sabem, a parte 1 da 5a temporada de ‘La Casa de Papel’ estreou na Netflix dia 3 de setembro e, claro, já estamos ansiosos para assistir os próximos episódios que finalizarão a história do Professor (Álvaro Morte) e seus companheiros. Mas, um momento dos últimos episódios nos fez refletir e especular sobre o destino de Arturo Román (Enrique Arce).

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Em um determinado momento, enquanto a quadrilha está a ponto de se render, Arturo leva alguns reféns e promete ajudá-los a escapar. Em uma das cenas, ele começa a provocar Denver (Jaime Lorente) se referindo ao romance que teve no passado com Estocolmo (Esther Acebo).

Arturo é o verdadeiro pai do filho de Estocolmo e usa sua paternidade para tirar sarro com a cara de Denver, que criou a criança como se fosse seu filho. Em um diálogo com Denver, ele diz que eles nunca voltarão a ver a criança. Então, aparece Estocolmo e dispara em Arturo. Mesmo parecendo morto, Estocolmo, Manila e Tóquio (Úrsula Corberó) conseguem reanimar Arturo e o levam do banco.

O destino do personagem segue ainda indefinido, mas os fãs da série não querem que ele morra, não antes de pagar pelo que fez.

5 temporadas de la casa de papel e literalmente em todas metade dos problemas seriam resolvidos se metessem uma bala na cabeça do Arturo pic.twitter.com/aSr18t9NRx — júlio (@jmaaia_) September 3, 2021

Alguém me explica porquê a praga desse Arturo durou tanto tempo em La Casa de Papel? pic.twitter.com/qbwxEclf7y — Cite Séries e Filmes (@citeserieefilme) September 3, 2021

todo mundo morre em la casa de papel menos O FILHO DA PUTA DO ARTURO #LCDP5 pic.twitter.com/1GtHaHs7lr — meu nome e luskinha💚 (@lukazz992) September 3, 2021

5 temporadas se passaram, CINCO e esse filho da puta continua vivo, próxima temporada de Lá casa de papel vai ser o elenco todo morto menos o arrombado do Arturo q aparentemente é imortal#LaCasaDePapael5 #LCDP pic.twitter.com/cviJTlBV2c — Cretinah (@cretinah_) September 4, 2021

A segunda parte da quinta temporada de ‘La Casa de Papel’ estreia em 3 de dezembro.