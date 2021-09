Ex-BBB Fernanda Keulla é atacada por jacaré no Pantanal

Fernanda Keulla, que participou do Big Brother Brasil, na Globo, está viajando pelo Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e levou um susto ao ser atacada por um jacaré, durante uma gravação que estava fazendo para o seu programa “Hey Ho”.

No vídeo, que viralizou nesta quinta-feira (09), a ex-BBB aparece ao lado de um lago, que fica em uma fazenda de Aquidauana, e o animal sai das águas sorrateiramente. Neste instante, o cantor Munhoz, da dupla sertaneja com Mariano, grita: “Olha, Fer, Fer, Fer…”. A apresentadora dá um grito e sai correndo. A apresentadora dá um grito e sai correndo.

No Twitter, Fernanda Keulla publicou uma série de postagens para dizer que está bem. “Gente, eu tô inteira”, escreveu.

A publicação, inclusive, foi comentada pela socialite Narcisa Tamborindeguy: “Ai, que horror! Você está bem? beijos da sua amiga e fã”. E Fernanda respondeu: “Tô sim, meu amor! Agora já posso ir balançar no seu helicóptero”, brincou.

Para gravar o seu programa online,a ex-BBB Fernanda Keulla esteve também em outros destinos, como Campo Grande, Bodoquena e Bonito.

Em Campo Grande, Fernanda Keulla e sua equipe iniciam o roteiro em um dos cartões-postais da Capital, o Parque das Nações Indígenas, um dos maiores parques urbanos de lazer do país, que também abriga a diversidade da flora e fauna. A equipe ficou três dias na região pantaneira, e, além dos passeios, saborearam diversas receitas com ingredientes da cozinha regional sul-mato-grossense no Food Safaris, com o chef Paulo Machado.