Marília Mendonça testa positivo para covid-19 e cancela show

Marília Mendonça testou positivo para covid-19 e teve que cancelar um show que seria realizado no sábado, 11, em São José dos Campos, no Estado de São Paulo. A informação foi compartilhada pelos realizadores do show.



No Instagram, a página Oxigênio Eventos publicou na terça-feira, 7, que a cantora fez o exame na segunda-feira, 6. A apresentação teve que ser adiada para o dia 25 de setembro.

A assessoria de imprensa da sertaneja confirmou que ela contraiu o coronavírus e deu mais detalhes do atual estado de saúde da artista. “A informação é verdadeira. Marília já havia tomado a primeira dose da vacina e segue isolada com sintomas leves”, afirmou a equipe.



Marília Mendonça ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.



Segundo a produção do show, os ingressos do evento continuam valendo para a próxima data.