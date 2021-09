Diretora de ‘Mulher Maravilha’ critica serviços de streaming: “Parecem filmes falsos”

Durante o CinemaCon deste ano, realizado em Las Vegas, a diretora Patty Jenkins participou de um painel sobre o futuro do cinema. Especificamente sobre filmes originais produzidos por plataformas de streaming, Jenkins opinou que todos os títulos não pareciam reais. “Todos estes filmes que os serviços de streaming estão lançando, sinto muito, parecem filmes falsos para mim. Não ouço falar deles, não leio sobre eles”, disse a diretora

Patty Jenkins dirigiu ‘Mulher Maravilha’ (2017), ‘Mulher Maravilha: 1984’ (2020) e deve dirigir um terceiro filme, dando sequência à história da super-heroína do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe). Jenkins iniciou sua carreira em 2003, com o drama biográfico cinematográfico vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, ‘Monster’. Depois, ela produziu para a TV ‘Arrested Development’, ‘Entourage’ e ‘The Killing’. Mais tarde, ela retornou ao cinema em 2017 para o filme’ Mulher Maravilha’, que recebeu ótimas críticas e foi um sucesso de bilheteria.

O longa ‘Mulher Maravilha: 1984’, que estava pronto para chegar aos cinemas em junho de 2020, teve a estreia adiada para dezembro de 2020, devido às restrições da pandemia. Na época, a Warner Bros. tomou a decisão de fazer o lançamento simultâneo nos cinemas e na HBO Max. Isso levou o longa a ficar aquém da expectativa de arrecadação, com apenas $ 166 milhões de dólares arrecadados em todo o mundo. Mesmo assim, o filme se tornou o título mais assistido do ano através da plataforma de streaming.