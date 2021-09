Rose Miriam Di Matteo, ex-companheira de Gugu Liberato, comemora aniversário

Rose Miriam Di Matteo usou as redes sociais na segunda-feira, 6, para compartilhar uma série de fotos do aniversário dela. Nas imagens, a mesa da festinha era composta por um bolo de três andares, docinhos e flores para todos os lados.



“O melhor de fazer aniversário é todo o carinho que recebemos das pessoas que amamos!”, escreveu na legenda no Instagram.

LEIA TAMBÉM:

Em outra foto, Rose sorri ao lado das gêmeas Sofia e Marina, frutos do relacionamento dela com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em um acidente doméstico, em novembro de 2019, nos Estados Unidos. “Minhas filhas, obrigada por tornarem meu dia tão especial! Amo vocês”, disse.

Em outra foto, Rose publicou uma imagem com as amigas ao lado, entre elas, Zilu, ex-mulher de Zezé di Camargo.